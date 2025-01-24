Auto usate: cresce il mercato a luglio

ROMA (ITALPRESS) – A luglio si conferma in crescita il mercato dell’auto usata. Secondo i dati Unrae, con oltre 486.000 trasferimenti di proprietà, il mese ha fatto registrare un incremento del 3,8% rispetto ai 468.000 di luglio 2024. I trasferimenti netti crescono del 2,7%, mentre le mini-volture segnano un aumento del 5,4%. Nei primi 7 mesi dell’anno la crescita è del 2,9%, con oltre 3.300.000 trasferimenti di proprietà. A luglio il diesel man tiene la prima posizione fra le motorizzazioni, ma continua a ridurre il suo peso, portandosi a soli 2,7 punti di distacco dal motore a benzina. Le ibride confermano una crescita sostenuta, superando la quota del 10%. Anche a luglio l’analisi per regione conferma inalterato il podio. Lombardia al 1° posto (16% nel mese), Lazio al 2° e Campania al 3°. A luglio la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità rimane sostanzialmente stabile al 47,7%./gtr

