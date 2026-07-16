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Italia: cresce ancora il debito pubblico

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Lug 16, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Torna a crescere il debito delle amministrazioni pubbliche italiane. Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, a maggio lo stock complessivo ha raggiunto i 3.181,1 miliardi di euro, con un aumento di 26,6 miliardi rispetto al mese precedente. L’incremento è riconducibile al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, all’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro e agli effetti legati alla gestione dei titoli di Stato, tra emissioni, rimborsi, rivalutazioni dei titoli indicizzati all’inflazione e andamento dei tassi di cambio. Prosegue inoltre la riduzione della quota di debito detenuta dalla Banca d’Italia, scesa al 17,2%. Nello stesso mese è invece salita la quota in mano agli investitori non residenti, passata al 35,7%, così come quella detenuta dagli altri residenti, tra famiglie e imprese non finanziarie, aumentata al 14,6%.gsl

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