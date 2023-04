Comune di Alessandria, sostegno locazione 2022: pubblicato elenco di ‘ammessi’ e ‘non ammessi’

Per coloro che hanno richiesto il Contributo sostegno alla locazione annualità 2022, è stato approvato l’elenco degli ammessi e dei non ammessi, identificati con numero di pratica e numero di protocollo rilasciati dal sistema ad avvenuta ricezione della domanda.

Quest’anno, per il sostegno alla locazione annualità 2022, sono state presentate complessivamente 967 domande di cui 926 dei residenti nel Comune di Alessandria e 41 dei residenti nei Comuni dell’Ambito 1.

Nell’elenco stesso vengono riportate le motivazioni di non ammissione al beneficio, come previsto dal Bando di Concorso per l’attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio condotto in locazione, esercizio finanziario 2022.

Elenco consultabile sul sito istituzionale, nella sezione Casa e politiche sociali: https://www.comune.alessandria.it/servizi/casa-e-politiche-sociali/sportello-casa

Informazioni telefoniche: lunedì/venerdì dalle 10 alle 12

0131 515284 – Servizio Politiche sociali e Sportello casa