Commercio estero: a maggio l’import cresce più dell’export





ROMA (ITALPRESS) – A maggio le importazioni sono cresciute più delle esportazioni sul mese precedente, +1,5 rispetto al +0,2%. Lo rileva l’Istat, che evidenzia un aumento degli acquisti dall’estero superiore a quello delle vendite oltreconfine, con una dinamica sostenuta soprattutto dai mercati extraeuropei. A trainare l’export sono i metalli e i prodotti in metallo, i prodotti petroliferi raffinati, i mezzi di trasporto e il settore automobilistico. In controtendenza il comparto farmaceutico, chimico-medicinale e botanico, che registra una flessione delle esportazioni. I risultati migliori arrivano dalle vendite verso Svizzera, Cina, Paesi Bassi e Paesi del Mercosur, mentre si riducono quelle dirette verso Germania, Stati Uniti, Spagna e Turchia. Nei primi cinque mesi dell’anno il valore delle esportazioni resta superiore a quello delle importazioni e l’avanzo commerciale cresce rispetto allo stesso periodo del 2025, anche se il deficit energetico si amplia per effetto dei maggiori acquisti di prodotti energetici. Sul fronte dei prezzi, gli aumenti all’importazione sono legati soprattutto ai rincari dei prodotti energetici e dei beni intermedi, confermando il peso dei costi delle materie prime sull’interscambio commerciale italiano.

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