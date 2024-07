C’è confusione intorno al settore della canapa, coltivata anche in provincia di Alessandria, con il DDL Sicurezza che, con un emendamento, potrebbe vietare la coltivazione e la vendita anche con un Thc al di sotto dello 0,2%. Proibito quindi ogni derivato prodotto dalla pianta della canapa perché rientrerebbe nei parametri di ‘stupefacente’.

Secondo Cia siamo di fronte a un emendamento molto penalizzante per gli agricoltori che nel corso degli anni hanno investito in una coltura legale e ad alto valore aggiunto. Sarebbero, dunque, pesantissime le ricadute su filiere agroindustriali di eccellenza come la cosmesi, il florovivaismo, gli integratori alimentari, l’erboristeria che nulla hanno a che fare con le sostanze stupefacenti.

Così il presidente nazionale di Cia Cristiano Fini: “Non intendiamo fare un passo indietro rispetto all’emendamento 13.6 al Ddl Sicurezza che propone di vietare le infiorescenze della canapa industriale e i prodotti derivati. Continuiamo a ritenere inaccettabili, infatti, sia il richiamo pretestuoso in un disegno di legge più indicato per i blocchi stradali, sia i limiti imposti alla produzione di un comparto da 500 milioni di fatturato su base annua, con 30.000 occupati in tutta Italia“.

Era presente alla riunione alla Camera dei Deputati anche il socio Cia Alessandria Stefano Piccardo, che spiega: “Bisogna distinguere tra l’eliminazione di sostante stupefacenti e un settore produttivo che nulla ha a che vedere con l’illegalità. Migliaia di aziende sono a rischio, le condizioni sono già difficili. Molti agricoltori si sono riuniti assumendo un ruolo attivo nella partecipazione al dibattito e per contribuire a fare corretta informazione”.