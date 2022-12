Trovo che in questa vicenda dei cinghiali ci siano degli aspetti paradossali, al limite della comicità.

Si parla da un anno e mezzo di animali malati di peste suina africana, non pericolosa per l’uomo ma letale per gli animali.

E quali sono le scelte delle autorità? L’uccisione dei maiali sani negli allevamenti. Follia.

Non basta? Ecco le recinzioni nei boschi. Ma chi è il genio che pensa queste cose?

Sarebbe come voler debellare l’alcolismo uccidendo gli astemi.

Bisogna sparare. Caccia aperta, perché sono davvero troppi, tra sani e malati. Regoliamone il numero.

Sapete quanta gente sfamiamo?

