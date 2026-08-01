Economia Esteri

Cina: l’economia di Hong Kong in crescita del 4,3% nel 2° trimestre

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Ago 1, 2026

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo (PIL) reale di Hong Kong è cresciuto del 4,3% su base annua nel secondo trimestre del 2026, secondo le stime preliminari pubblicate ieri dal governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR).
L’incremento ha registrato un rallentamento rispetto alla crescita del 5,9% rilevata nel primo trimestre, secondo i dati del Dipartimento di censimento e statistica.
Un portavoce del governo della HKSAR ha affermato che la crescita del secondo trimestre è stata sostenuta da un commercio vivace e da una domanda interna resiliente.
-foto Xinhua-
(ITALPRESS).

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