Sicilia: su Ciclone Harry e frana di Niscemi parte la fase due

PALERMO (ITALPRESS) – “A distanza di 3 mesi diamo il via alla seconda fase, quella della ripartenza e della ricostruzione, con gli ulteriori 18 milioni di euro stanziati a marzo dalla Regione nel plafond del Fondo Sicilia. Veniamo così incontro alle aziende, immettendo nel sistema produttivo finanziamenti fino a 400.000 euro per il ripristino delle attività e per consentire agli operatori di ripartire in maniera rapida, aiutandoli a sostenere costi non indifferenti. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, pur rimanendo attenti al corretto impiego delle risorse”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la nuova misura varata a favore delle imprese siciliane danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi.

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(Fonte video: Regione Siciliana)