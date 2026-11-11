Canale di Panama, cresce il traffico merci

ROMA (ITALPRESS) – Il Canale di Panama da ottobre 2025 a settembre 2026 ha registrato una crescita sia nel numero di transiti navali che nel tonnellaggio. Nel dettaglio o transiti sono stati 13.951, in aumento del 4,1% rispetto ai 13.404 dell’anno fiscale 2025. La crescita è stata trainata dai segmenti di trasporto marittimo di energia e dalle ottime prestazioni delle navi portacontainer. Nel corso dell’anno fiscale 2006, il volume di merci trasportate ha raggiunto i 521 milioni di tonnellate, secondo il Sistema di Misurazione Universale del Canale di Panama, con un incremento del 6,5$ rispetto ai 489,2 milioni di tonnellate dell’anno precedente. Il fatturato totale ha raggiunto i 6,6 miliardi di dollari, con un incremento del 16,6% rispetto all’anno fiscale precedente. Secondo l’Autorità del Canale di Panama, questi dati riflettono una solida disciplina finanziaria e sosterranno gli investimenti in progetti strategici.

sat/gtr

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