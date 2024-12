Borse di studio: entro Natale la Regione Piemonte pagherà le prime 5.000

Nei prossimi giorni inizierà l’erogazione delle borse di studio agli studenti piemontesi aventi diritto (sono 18.600), grazie a 11 milioni di euro sbloccati ieri e accreditati sui conti correnti dell’Edisu che può così iniziare a pagare. Gli 11 milioni fanno parte degli oltre 100 milioni che la Regione Piemonte garantisce a copertura del 100% delle borse per gli studenti idonei in graduatoria.

LE PAROLE – Così il presidente Cirio, il vicepresidente Chiorino e l’assessore Tronzano: «Leggiamo di polemiche strumentali che ci accusano di pagare a febbraio. La verità è che questa amministrazione centra l’obiettivo della copertura integrale delle borse, con uno sforzo economico crescente anno dopo anno. A fronte di questo stanziamento record di oltre 100 milioni, l’erogazione degli assegni avverrà già dai prossimi giorni, in modo progressivo, con l’impegno a coprire tutte le prime rate entro febbraio. Nonostante lo storico problema di liquidità, aggravato negli ultimi anni perché lo Stato attende le erogazioni dall’Europa, la Regione è riuscita a far fronte alle difficoltà di cassa e sbloccando 5.000 borse entro Natale. Si può sempre fare meglio, ma l’impegno economico per le borse di studio è cresciuto del 130% in 5 anni».