Salone del mobile, il 2024 sarà un anno record per l’export italiano negli Usa

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Anche il 2024 sarà un nuovo anno record di vendite per il Made in Italy negli Stati Uniti, e dovremmo superare i 73 miliardi di dollari del 2023. Il design italiano contribuisce a questo ennesimo grande traguardo per circa 4 miliardi di dollari. La scelta di far partire il Road show americano del Salone del Mobile.Milano, per la seconda volta da Miami, non è solo perché gli Usa sono il primo mercato extra UE, ma perché la Florida e Miami (con New York) sono il centro degli investimenti americani in residential, hospitality e corporate”. Lo ha detto Carlo Angelo Bocchi, direttore dell’Agenzia Ice Miami, a margine della tappa del Road show internazionale del Salone del Mobile.Milano. f11/sat/gtr

