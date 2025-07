BCE: la politica monetaria terrà conto di rischi e incertezze

ROMA (ITALPRESS) – Nelle decisioni di politica monetaria il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, oltre a tenere conto delle prospettive più probabili dell’inflazione e dell’economia, monitorerà anche i rischi e l’incertezza che le circondano. È una delle novità dell’aggiornamento della strategia della Bce. Secondo l’Eurotower il contesto di inflazione resterà incerto e potenzialmente più volatile, con più ampie deviazioni dall’obiettivo del 2%. La prima riunione periodica di politica monetaria del Consiglio direttivo che darà applicazione alla nuova strategia aggiornata sarà quella del 23 e 24 luglio prossimi. La Bce valuterà con cadenza regolare l’adeguatezza della propria strategia di politica monetaria. La prossima valutazione è prevista per il 2030. Secondo la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde l’aggiornamento della strategia “fornisce una base ancora più solida per condurre la politica monetaria e assolvere il mandato di mantenere la stabilità dei prezzi in un contesto sempre più incerto”.

