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Banche, il ministro Giorgetti: “Esaurito il ruolo del Governo azionista”

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Lug 15, 2026 , , , , ,

ROMA (ITALPRESS) – “Spero che questa sia l’ultima assemblea dell’ABI in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari.  Credo che il ruolo che l’azionista pubblico ha svolto si sia esaurito. Non si esauriscono, però, l’attenzione e il rigore con cui continueremo a monitorare”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’Assemblea ABI 2026. “Sarebbe limitativo compiacersi dei dati: forti della loro rinnovata solidità, le banche possono e devono contribuire a portare l’economia italiana su un livello più sostenuto di crescita. Continueremo a confrontarci anche con posizioni diverse, ma sempre con la consapevolezza del ruolo strategico e costituzionale delle banche per il benessere, lo sviluppo della società e la sicurezza nazionale. Le banche italiane sono tra le più solide e redditizie d’Europa, anche perché il loro Paese sta rimettendo i conti in ordine” ha concluso il ministro.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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