Approvato il progetto definitivo della Pedemontana piemontese: messa a cantiere entro il 2024

Dopo 22 anni di attesa si avvera un sogno del Piemonte che porterà a uscire dall’isolamento il territorio biellese. Non subito, certamente, ci vogliono i tempi tecnici, ma il meccanismo è partito, i soldi ci sono, la strada che collega Biella con l’A26 Genova-Gravellona, si farà.

Nella riunione di Palazzo Chigi di stamattina, tra i punti dell’ordine del giorno della seduta CIPESS (Comitato Interministeriale Programmazione E Sviluppo Sostenibile), si è discusso anche del nuovo collegamento tra l’A4 (Torino -Milano) e l’A26 (Genova Voltri-Gravellona Toce).

La spesa e la gara d’appalto

Sono previsti circa 385 milioni di euro per la realizzazione del primo lotto dell’opera che, una volta realizzata, garantirà il collegamento diretto di Biella con l’autostrada A26, in prossimità dell’abitato di Ghemme.

Hanno spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi: “Chiederemo ad Anas di procedere speditamente verso l’individuazione, tramite bando di gara, del soggetto che realizzerà i lavori, per poter aprire al più presto uno dei cantieri più attesi in Piemonte”.

La soddisfazione

Non la nascondono Ciro e Gabusi, consapevoli che l’opera cambierà la viabilità regionale: “Il nostro territorio la attende da tempo e il Ministro Salvini aveva già annunciato a dicembre la propria disponibilità a finanziare l’infrastruttura. Con questa convocazione dimostriamo la determinazione di metterla a cantiere entro il 2024″.