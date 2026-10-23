Ambiente: dall’UE 390 milioni per 135 progetti





ROMA (ITALPRESS) – Oltre 390 milioni di euro dall’Unione europea per finanziare 135 progetti dedicati all’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. Le risorse arrivano dal programma LIFE e coprono più della metà degli investimenti complessivi, pari a 579 milioni di euro. Gli interventi riguardano la tutela della biodiversità, la riduzione dell’inquinamento, l’adattamento alla crisi climatica e lo sviluppo delle energie pulite. Una parte dei finanziamenti coinvolge direttamente anche l’Italia. Tra i progetti c’è LIFE POSTFIRE, da 5,9 milioni di euro, che punta a ripristinare boschi e suoli danneggiati dagli incendi nel Mediterraneo, attraverso tecniche innovative di rigenerazione degli ecosistemi. Previsto anche un sostegno ai Comuni per accelerare gli investimenti nelle rinnovabili e nell’efficienza energetica. L’iniziativa europea LIFE EUCF City Facility 3.0 dispone di 15,8 milioni di euro per offrire assistenza tecnica e finanziaria agli enti locali. L’obiettivo è accelerare la transizione verso un’economia più sostenibile e resiliente, contribuendo al traguardo della neutralità climatica europea entro il 2050.

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