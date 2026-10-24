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Tribunale di Alessandria: 5 milioni di euro dal Ministero per i lavori di riqualificazione

DiRaimondo Bovone

Ott 24, 2026 , , , , ,
Il Tribunale di Alessandria

Ammontano a 5 milioni di euro le risorse stanziate dal Ministero della Giustizia per la riqualificazione edilizia e impiantistica del Tribunale di Alessandria, un intervento atteso e necessario per migliorare le condizioni di sicurezza, funzionalità e conservazione dell’edificio, di proprietà del Comune di Alessandria. Le risorse consentiranno di avviare un percorso di recupero e riqualificazione della struttura, con l’obiettivo di garantire ambienti più sicuri e adeguati allo svolgimento delle attività giudiziarie.
Il Comune ha assicurato il supporto istituzionale e tecnico, collaborando con gli uffici giudiziari e con gli interlocutori competenti per contribuire all’avanzamento del percorso. La fase che si apre richiederà un costante coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, affinché le risorse stanziate possano tradursi in interventi concreti.

Il presidente del tribunale Rampini e il procuratore Parodi

LE PAROLE – Così il sindaco Giorgio Abonante: “È una notizia molto positiva, frutto di un lungo lavoro condotto in questi anni tra il Comune e il Tribunale. I 5 milioni di euro stanziati servono a sistemare l’edificio che, ancora per molto tempo, sarà la sede del nostro Tribunale, consentendoci di recuperare un immobile di proprietà del Comune senza svuotare una zona della città. Con i 20 milioni di euro destinati alla ricollocazione di alcuni uffici giudiziari in Valfrè, riparte concretamente il progetto per l’ex caserma, un complesso che, pur non essendo di proprietà comunale, è significativo per la città. Il referente principale è l’Agenzia del Demanio, con cui il confronto è già a buon punto”.
Così Paolo Rampini, presidente del Tribunale: “Per troppo tempo Palazzo di Giustizia ha dovuto fare i conti con una situazione edilizia estremamente critica, caratterizzata da spazi insufficienti e condizioni di degrado che richiedono interventi urgenti. I 5 milioni di euro destinati alla riqualificazione costituiscono una risorsa importante per affrontare queste problematiche e consentono finalmente di guardare al futuro con maggiore fiducia. A questo intervento si affianca anche uno stanziamento di 20 milioni di euro per il recupero di una parte dell’ex Caserma Valfrè, che offrirà nuovi spazi agli uffici giudiziari, contribuendo a risolvere le attuali difficoltà logistiche del Tribunale. La carenza di spazi, infatti, è un problema concreto: anche qualora si riuscisse a rafforzare l’organico, sarebbe difficile accogliere adeguatamente tutto il personale negli ambienti attuali”.

Alla Caserma Valfrè finiranno alcuni uffici del tribunale

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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