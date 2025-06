Turismo: 120 milioni di euro in 3 anni per le case degli staff

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stanziamento da 120 milioni complessivi – 44 per il 2025, 38 per il 2026 e altri 38 per il 2027 – per la creazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di alloggi (staff house) destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e di somministrazione cibo e bevande (bar e ristoranti). La proposta normativa mira a contrastare l’emergenza abitativa e a garantire il benessere dei lavoratori del settore turistico , generando ricadute positive a livello sociale, economico e occupazionale. Obiettivo è attirare giovani qualificati in questo settore sempre piu’ in crescita che soffre pesantemente della mancanza di risorse umane. L’intervento è un primo tassello nel quadro del più ampio Piano Casa da parte del Governo per far fronte all’emergenza dei giovani lavoratori. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè: “L’efficacia di questa misura, senza precedenti nella storia, risiede nella sua doppia valenza: da un lato, vogliamo offrire, a condizioni agevolate, soluzioni che migliorino il tenore di vita e di lavoro dei tanti lavoratori che operano nel comparto; dall’altro, puntiamo a fornire un supporto concreto agli imprenditori del settore”.mca3/sat

