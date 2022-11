Alcuni consigli per ristrutturare casa in modo economico senza rinunciare alla qualità

Uno dei timori più comuni quando si decide di ristrutturare casa è quello di non avere sufficienti risorse economiche per portare a termine tutti i lavori necessari, ed è un dubbio che trova anche fondamento, visto che dai dati risulta che oltre la metà degli interventi sforano il budget iniziale.

Le ragioni possono essere determinate da vari fattori: cambiamento dei prezzi delle materie prime rispetto al preventivo, imprevisti sorti durante l’esecuzione dei lavori, errata gestione del progetto da parte del committente e della ditta incaricata.

Per ovviare a questo tipo di problemi è necessario partire da una corretta pianificazione a monte e da una scelta oculata dei professionisti a cui affidarsi per un servizio di ristrutturazione casa ad Alessandria .

Abbiamo selezionato a tal proposito alcuni consigli utili per ristrutturare casa in modo economico senza rinunciare alla qualità.

Informarsi sui costi per una ristrutturazione

Il primo passaggio da effettuare quando si ristruttura casa è quello di capire quali sono gli interventi da effettuare e quanto costano.

Il consiglio è quello di affidarsi ad aziende specializzate, come Bassetti Home Innovation, che prima del preventivo effettuano un sopralluogo approfondito, indispensabile per individuare le necessità e fornire informazioni sui costi reali dell’intervento. Nel progetto bisogna inoltre considerare anche i costi di demolizione e di smaltimento oltre ad eventuali spese per la sistemazione di impianti e di lavori accessori. È importante, infine, stabilire sin da subito delle priorità, quali sono gli interventi assolutamente necessari per poi procedere con lavori meno urgenti.

Stando agli attuali prezzi di mercato, per un’abitazione di circa 100 mq si considera una spesa media per la ristrutturazione di 3.000 euro al metro quadro.

Valutare più preventivi

Prima di dare l’ok definitivo ad un preventivo, il consiglio è quello di valutare almeno 2 o 3 alternative. Questo permette non solo di capire se ci sono aziende che propongono prezzi più vantaggiosi, ma anche di considerare quale metodo di approccio al cliente si preferisce. Un approccio empatico e intraprendente, ad esempio, aiuta nell’instaurare un rapporto di fiducia che è fondamentale quando parliamo progetti così importanti.

Richiedere i Bonus Casa per risparmiare

Uno degli espedienti più utili per risparmiare è quello di richiedere i Bonus Casa, una serie di incentivi che, se studiati bene, possono ridurre di molto l’investimento. Nella legge di bilancio 2022 sono diversi i bonus edilizi prorogati fino al 2024, e grazie all’ ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate si sono anche chiariti dei cavilli burocratici che velocizzano il processo di riscossione dell’incentivo. Tra i bonus più vantaggiosi c’è il Superbonus 110%, che prevede un recupero quasi totale delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici. Per ottenerlo bisogna realizzare impianti ad alta efficienza, come le pompe di calore, le opere strutturali per il risparmio energetico e il cappotto termico.

Organizzare gli interventi pianificando bene il budget

Prima di dare il via ai lavori, è fondamentale fissare bene il budget e incasellare ogni lavoro in maniera precisa con costi che permettono di non sforare.

Si consiglia di creare dei file che contengono le voci di spesa per ogni intervento, relativamente a costi, tempi di realizzazione ed eventuali bonus correlati. I documenti vanno aggiornati man mano, così da evitare sorprese e in modo da prevedere, in anticipo, se ci sono modifiche da apportare al budget oppure se diventa necessario posticipare qualche lavoro.