Agricoltura Piemonte 2023: la programmazione dello sviluppo rurale per i bandi del mese di marzo

Le azioni della Regione Piemonte per lo sviluppo dell’agricoltura 2023 sono state illustrate dall’assessore all’Agricoltura, cibo, caccia e pesca Marco Protopapa durante la conferenza stampa di inizio anno della Giunta regionale.

I punti chiave

Investimenti sulla rete idrica

Avvio dal 1° gennaio della nuova Pac 2023-2027

Innovazione in agricoltura

Ricerca nei trattamenti fitosanitari

Emergenza sanitaria Peste Suina Africana

Promozione dei prodotti agroalimentari del Piemonte

I fondi assegnati

Con la nuova Politica agricola comune 2023-2027, al Piemonte sono stati assegnati 756 milioni di euro per i 5 anni di programmazione, rivolti ad un’agricoltura sostenibile e allo sviluppo dei territori rurali. Tali fondi potranno interessare circa 52.000 aziende piemontesi, a partire dai prossimi bandi di marzo e aprile 2023.

Le parole

Ha spiegato Protopapa: “Con i bandi 2023 i consorzi d’irrigazione e bonifica potranno beneficiare di sostegni per realizzare micro-invasi per lo stoccaggio d’acqua. Il Piemonte ha ottenuto 26 mln di euro dal bando PNRR per investimenti in macchinari e attrezzature ibridi ed elettrici. Per la peste suina africana sono in atto tutte le azioni predisposte dal Commissario nazionale”.