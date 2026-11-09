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Aeroporti italiani: sfiorata quota 100 milioni di passeggeri in estate

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Nov 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Sfiorati i 100 milioni di passeggeri negli aeroporti italiani nei quattro mesi estivi. Secondo i dati di Assaeroporti, tra giugno e settembre 2026 gli scali del nostro Paese hanno accolto 98,8 milioni di viaggiatori, il 6,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Sette passeggeri su dieci hanno viaggiato su rotte internazionali. L’andamento mensile mostra una crescita sostenuta lungo tutta la stagione. Giugno ha totalizzato 23,6 milioni di passeggeri, +5,9% rispetto al 2025, luglio ha raggiunto quota 25,5 milioni, segnando l’incremento più elevato dell’estate, con un +7%. I maggiori volumi di traffico sono stati registrati ad agosto, con 25,8 milioni di passeggeri e un incremento di 5,9 punti percentuali. Positivo anche il dato di settembre, che ha registrato 23,9 milioni e una crescita del 6,5%. Il bilancio estivo conferma quindi la capacità del sistema aeroportuale italiano di intercettare la domanda di trasporto aereo anche in un contesto molto complesso come l’attuale, dove le tensioni geopolitiche hanno limitato i collegamenti con importanti mercati del Medio Oriente e modificato gli itinerari tra Europa e Asia. Superati inoltre i timori, emersi alla vigilia dell’estate, di una carenza generalizzata di carburante per l’aviazione. La diversificazione delle forniture e il potenziamento della produzione nazionale hanno sostenuto gli approvvigionamenti, pur in presenza di costi elevati del jet fuel, che continuano a pesare sul settore.

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