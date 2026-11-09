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Cervello, complessità e vulnerabilità vanno insieme

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Nov 9, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Il cervello è l’organo più complesso che abbiamo, così complesso che per molto tempo ha impedito una completa conoscenza non solo delle malattie che lo colpiscono, ma anche della sua stessa fisiologia: dobbiamo ancora conoscerne molte sfumature. È chiaro che questa complessità è anche la sua vulnerabilità: se noi tocchiamo o disturbiamo una formazione complessa, dall’età più precoce fino alla terza età, si crea una disfunzionalità di quei circuiti che ci consentono di reagire agli stimoli esterni”. Così Monica Di Luca, prorettrice alla Ricerca presso l’Università di Milano e presidente della Società italiana di farmacologia (Sif), intervistata per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.mrc/gsl

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