Aeroporti italiani: aumenta il traffico passeggeri

ROMA (ITALPRESS) – A luglio gli aeroporti italiani accelerano, con 25,5 milioni di passeggeri transitati negli scali nazionali, il 7% in più rispetto allo stesso mese del 2025. È quanto emerge dai dati diffusi da Assaeroporti. Particolarmente significative le performance di diversi scali, che registrano aumenti del traffico passeggeri a doppia cifra. Spiccano Rimini, con un balzo del 70%, Lamezia Terme, Bolzano, Torino, Lampedusa. Crescita sostenuta anche a Bari, Palermo, Brindisi e Venezia. Segno positivo anche per i due principali hub italiani. Roma Fiumicino e Milano Malpensa hanno fatto registrare una crescita vicina al 3%. Il quadro complessivo resta positivo anche considerando i primi sette mesi del 2026. Da gennaio a luglio gli aeroporti italiani hanno movimentato 137 milioni di passeggeri, con una crescita del 5,3% rispetto all’analogo periodo del 2025. Numeri che confermano la solidità della domanda di trasporto aereo, sostenuta in particolare dal traffico passeggeri durante la stagione estiva.gsl

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