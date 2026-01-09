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Pomodoro italiano, boom di export negli USA

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Set 9, 2026
ROMA (ITALPRESS) – L’oro rosso italiano conquista sempre di più gli Stati Uniti. Nei primi sette mesi del 2026, l’export di conserve di pomodoro verso il mercato americano è cresciuto di oltre l’11%, sia in valore che in volume.
Secondo le proiezioni Istat fornite da Anicav, sono stati esportati oltre 132 milioni di euro di prodotto, pari a più di 105.000 tonnellate.
E se il ritmo di crescita dovesse mantenersi fino alla fine dell’anno, le importazioni americane potrebbero arrivare a sfiorare i 227 milioni di euro e le 183.000 tonnellate, superando così il precedente record del 2024.
Numeri che confermano il successo del Made in Italy sulle tavole americane, apprezzato per la qualità delle materie prime, il gusto e la tradizione produttiva.
Ma sul futuro pesa l’incognita dei dazi americani. Per Anicav, un quadro commerciale stabile e prevedibile sarà fondamentale per sostenere gli investimenti e la competitività delle imprese italiane.
Intanto il settore guarda agli Stati Uniti come a un mercato ancora ricco di opportunità, con una nuova campagna promozionale che coinvolgerà New York, Chicago e Los Angeles.
fsc/azn

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