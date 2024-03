Acqui Terme: 1.000.000 di euro in arrivo dalla Regione Piemonte per il Pala-Feste

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti, hanno firmato settimana scorsa l’accordo di programma che assegna al comune alessandrino il contributo di 1.000.000 euro per la riqualificazione del Pala-Feste, l’edificio che per un lungo periodo ha ospitato un’azienda storica del territorio. L’intervento complessivo ammonta a 1.400.000 euro e il Comune interverrà con un cofinanziamento di 445.000 euro.

Le parole

Questo il commento del sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti: “Ringrazio la Regione per questo intervento di assoluta importanza. Con queste risorse potremo realizzare il primo lotto degli interventi necessari e i locali dell’ex Kaimano, oggi magazzino dell’economato, potranno accogliere il museo territoriale a cui stiamo lavorando. Tutta l’area risulterà valorizzata, con notevoli benefici per Acqui e i suoi turisti. È il modo giusto per investire fondi pubblici”.