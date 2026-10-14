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Gioielleria: 50 aziende italiane in fiera negli Emirati Arabi, 15 sono alessandrine

DiRaimondo Bovone

Ott 14, 2026 , , , ,

Grande successo per la 58^ edizione del Watch & Jewellery Middle East Show, nell’Emirato Arabo di Sharjah, che si attesta come la più importante fiera degli Emirati Arabi Uniti dedicata alla gioielleria, oreficeria, e orologeria. Il Padiglione italiano, organizzato e coordinato ormai da 42 edizioni da Artex e arricchito dalla Italian Lounge supportata da CNA, si è confermato ancora una volta il primo padiglione estero presente alla fiera (430 espositori da 23 Paesi). Le realtà presenti quest’anno sono state 50, tra le migliori aziende di gioielleria da tutta Italia: 16 dal Piemonte, 13 dalla Campania, 7 dalla Toscana, 5 dal Veneto, 4 dalla Lombardia, 3 dal Lazio, 2 dalle Marche. 

LE AZIENDE PIEMONTESI – Enrico Capra (San Salvatore Monferrato – AL) – Carlo Barberis (Valenza – AL) –
Giovanni Ferraris (San Salvatore Monferrato – AL) – Garavelli Italy 1920 (Valenza – AL) – Amisano 1967 (Valenza – AL) – Luca Carati (Valenza – AL) – Luvor Italia (Valenza – AL) – Marchisio 1859 (Moncalieri – TO) – Maskada Gioielli (Valenza – AL) – New Ander Valenza (Valenza – AL) – Manuel Vaccari OFIR (Valenza – AL) – Orital (Valenza – AL) – Oro Trend Italy (Valenza – AL) – Piero Milano (Valenza – AL) – Tinelli & C. (Valenza – AL) – Vanessa Gioielli (Valenza – AL).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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