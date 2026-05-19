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Dalla Regione 8,8 milioni di euro per 69 Comuni della provincia di Alessandria

DiRaimondo Bovone

Mag 19, 2026 , , , , , ,
Il gruppo Alto Monferrato

La scorsa settimana a Tortona il presidente Alberto Cirio e l’assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale hanno firmato gli accordi di collaborazione con i Sindaci dei 69 Comuni che fanno parte delle aree omogenee Appennino Alessandrino e Alto Monferrato.
All’eventi erano presenti gli assessori regionali agli Enti locali Enrico Bussalino e alla Sanità Federico Riboldi, e i consiglieri regionali Davide Buzzi Langhi, Marco Protopapa e Pasquale Coluccio.

GLI ACCORDI – Consentono di realizzare 74 progetti, per cui la Regione eroga un contributo complessivo di 8.805.000 euro. In questa somma sono anche compresi 150.000 euro derivati dalle premialità, ovvero da un riconoscimento ulteriore della Regione per la realizzazione di progetti sovracomunali candidati da ognuna delle aree piemontesi. Un esempio è la riqualificazione del viale Europa di Pontecurone, che il presidente Cirio e l’assessore Vignale hanno inaugurato al termine della cerimonia, con uno stanziamento di 200.000 euro (161.000 di fondi FSC e 39.000 di cofinanziamento comunale): sono stati rifatti la strada e i marciapiedi, piantumando il verde su uno dei due lati e abbattendo le barriere architettoniche.

Il gruppo Appennino Alessandrino

APPENNINO ALESSANDRINO – L’area omogenea Appennino Alessandrino comprende 28 Comuni: Arquata Scrivia, Basaluzzo, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrosio, Casalnoceto, Cassano Spinola, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavi, Paderna, Parodi Ligure, Pontecurone, San Cristoforo, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tassarolo, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Voltaggio. I 28 progetti sono finanziati con 4.040.000 euro, di cui 3.105.000 stanziati dalla Regione e 935.000 cofinanziati dai Comuni.
INFO – https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2026-03/03_appennino_alessandrino.pdf

ALTO MONFERRATO – L’area omogenea Alto Monferrato comprende 41 Comuni: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d’Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Grognardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d’Orba, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone. I 46 progetti sono finanziati con 6.702.000 euro, di cui 5.700.000 stanziati dalla Regione e 1.002.000 cofinanziati dai Comuni.
INFO – https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2026-03/02_alto_monferrato_1.pdf

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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