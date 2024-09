Start up innovative, la Regione stanzia 511.000 euro

La Regione Piemonte sostiene in modo organico la creazione di nuove imprese, anche attraverso interventi specifici per le start up innovative: ha aperto lo sportello per la presentazione delle domande del nuovo bando, finanziato attraverso il Pr FSE+ 21-27, per la concessione di contributi a fondo perduto per le aziende con sede e almeno un’unità operativa in Piemonte.

La dotazione complessiva è di 511.000 euro, provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. A ogni start up in possesso dei requisiti previsti dal bando, sarà erogata la somma forfettaria di 7.000 euro che potrà essere diversificata in relazione alla caratteristiche dei partecipanti (donne, giovani tra i 18 e i 40 anni, etc).

Le domande

Il legale rappresentante della start up deve presentare domanda esclusivamente on line collegandosi al portale dei Servizi della Regione Piemonte: https://servizi.regione. piemonte.it/catalogo/bandi- piemonte-finanziamenti-domande

Il bando è pubblicato sul sito web della Regione Piemonte alla pagina: https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/sostegno- finanziario-start-up

e sul sito di Finpiemonte alla pagina: https://www.finpiemonte.it/ agevolazioni/pr-fse-plus-2021- 2027-misura-9-sostegno- finanziario-start-up