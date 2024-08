Lo scorso 1° agosto il nostro pianeta ha esaurito le sue risorse naturali annuali, ma a livello globale si sprecano oltre 1 miliardo di pasti al giorno , con conseguenze economiche e ambientali legate all’eccessivo consumo energetico e alla gestione dei rifiuti. Lo ha evidenziato l’analisi Coldiretti su dati Unep, (Onu per l’ambiente) in occasione dell’Earth Overshoot Day 2024.

Con l’inizio di agosto l’umanità è entrata in deficit ecologico, avendo già consumato tutte le risorse disponibili per l’anno in corso. Pensate che 50 anni fa questo giorno cadeva a Natale. Ma a questa scarsità di risorse, cui purtroppo pochissimi fanno caso, si contrappone uno spreco senza senso. Secondo il rapporto Unep, nel mondo sono stati prodotti 1,05 miliardi di tonnellate di rifiuti alimentari, pari a 132 kg pro-capite, 1/5 del cibo disponibile. Circa il 60% di questi rifiuti arriva dalle abitazioni, il 28% dalla ristorazione e il 12% dal commercio. Allo stesso tempo 735 milioni di persone soffrono la fame e 1/3 della popolazione mondiale affronta l’insicurezza alimentare.

La soluzione

Ovviamente è sprecare meno, non gettare nella spazzatura la roba da mangiare. E poi il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco: “Per combattere la fame e l’insicurezza alimentare si può puntare anche su World Farmers Markets Coalition, una rete di mercati contadini mondiale. Questa coalizione, creata 3 anni fa e promossa da Coldiretti, include 60 Paesi, 20.000 mercati, 200.000 famiglie agricole e oltre 300 milioni di consumatori. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile, con filiera corta, promozione del cibo locale ed emancipazione degli agricoltori”.