Stanziamento importante della Regione Piemonte per lo sviluppo territoriale: col Programma operativo complementare 2014-2020, approvato dal Cipess, sono stati stanziati oltre 31 milioni di euro, assegnati a 57 Comuni e 2 Unioni montane.

Ben 3.369.000 euro sono finiti ad Alessandria, assegnati a 9 Comuni e 1 Unione montana.

I finanziamenti in provincia

880.000 euro – costruzione invaso a Grondona , a servizio di Unione montana Valli Borbera e Spinti ;

– costruzione invaso a , a servizio di ; 848.000 euro – rinnovo tribune campo da calcio di Quattordio ;

– rinnovo tribune campo da calcio di ; 360.000 euro – accessibilità Torre dei Fieschi a Grondona ;

– accessibilità Torre dei Fieschi a ; 304.000 euro – riqualificazione teatro San Salvatore Monferrato ;

– riqualificazione teatro ; 282.000 euro – creazione centro medico polifunzionale a Murisengo ;

– creazione centro medico polifunzionale a ; 190.000 euro – recupero Palazzo Carisio a Cella Monte ;

– recupero Palazzo Carisio a ; 151.000 euro – valorizzazione turistica edificio storico Carrega Ligure ;

– valorizzazione turistica edificio storico ; 150.000 euro – interventi impianto sportivo Capriata d’Orba ;

– interventi impianto sportivo ; 104.000 euro – progetto “Bike’n foot hostel Monferrato” a Mirabello Monferrato ;

– progetto “Bike’n foot hostel Monferrato” a ; 100.000 euro – restauro ex chiesa San Francesco a Castellazzo Bormida .

Lo stanziamento totale di 3.369.000 euro sarà cofinanziato, per una parte, dagli enti locali interessati. Lunedì scorso, 25 marzo, al Grattacielo Piemonte, la Regione ha incontrato i beneficiari per dare il via all’iter per realizzare i progetti.

Le parole

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha commentato così: “Grazie al lavoro di squadra portato avanti col Governo, mettiamo a disposizione del territorio alessandrino una somma che gli enti locali attendevano da tempo per sbloccare interventi strategici e dare risposte efficaci alle richieste dei cittadini”.

Così gli assessori Vittoria Poggio (Turismo) e Marco Protopapa (Agricoltura): “Questi interventi con gli enti locali consolidano l’intesa di territorio, nell’ambito di una programmazione fatta di attenzione alle necessità di cittadini, imprese e associazioni”.