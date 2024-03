L’Assessorato regionale all’Agricoltura ha prorogato al 15 aprile 2024 la scadenza del bando “pacchetto giovani”. Il bando, aperto a dicembre 2023, ha una copertura finanziaria complessiva di 45 milioni di euro e integra due misure: investimenti per migliorare la competitività sui mercati e contributi per l’inse diamento iniziale di giovani piemontesi.

Il bando

Possono partecipare i giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda hanno un’età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) già titolari di una azienda agricola.

Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link: https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/csr-2023-2027- insediamento-giovani- agricoltori-sre01- investimenti-competitivita- srd01

Le parole

L’assessore all’Agricoltura Regione Piemonte Marco Protopapa spiega: “Visto il grande interesse per lo Sviluppo Rurale, si è ritenuto opportuno concedere una proroga per favorire i giovani agricoltori a predisporre nel miglior modo le domande per questa prima opportunità del nuovo Csr”.