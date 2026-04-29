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DL lavoro, Fumarola: “Giudizio positivo, è un primo tassello”

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Apr 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo giudicato in maniera positiva questo intervento sulla base di quello che abbiamo ascoltato in conferenza, quindi attendiamo di leggere il testo definitivo per fare delle valutazioni di merito”. Lo afferma la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Primo Maggio, in merito al Dl lavoro varato ieri dal Consiglio dei ministri. “Questo decreto è un primo tassello ma noi abbiamo altri temi di cui occuparci”, ha aggiunto.

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