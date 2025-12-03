Attualità IN EVIDENZA

Disabiltà, Valditara: "Ribadiamo l'impegno per una scuola realmente inclusiva"

Dic 3, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Oggi, Giornata internazionale delle persone con disabilità, ribadiamo il nostro impegno per una scuola realmente inclusiva, capace di valorizzare i talenti di ogni studentessa e ogni studente. Per la prima volta quest’anno i genitori hanno potuto confermare il docente precario di sostegno per i loro figli garantendo la continuità didattica, nel frattempo abbiamo anche avviato un grande piano di abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole, di specializzazione dei docenti di sostegno e di assunzione di precari. Proseguiremo con sempre maggiore determinazione lungo queste direttrici per realizzare le finalità della nostra scuola costituzionale”. Così su X il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

