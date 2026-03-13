Attualità Science & Technology Video

Difesa, la tecnologia Made in Italy al Bedex di Bruxelles

Di

Mar 13, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’eccellenza tecnologica del Made in Italy sbarca nel cuore decisionale dell’Europa. In occasione della prima edizione di BEDEX 2026 (Brussels International Defence Exhibition), la rassegna dedicata ai settori della difesa e della sicurezza in programma fino al 14 marzo, l’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha dato vita a un Padiglione Italia composto da 10 imprese altamente innovative, chiamate a rappresentare il valore industriale del Paese.

xf4/sat/gtr

Di

Articoli correlati

Costume & Società Cucina Video

Ricetta: una zuppa gustosa con i prodotti di stagione

Mar 13, 2026
Economia Video

Riciclo delle batterie al litio, una sfida per l’autonomia energetica

Mar 13, 2026
Attualità Costume & Società Cronaca

Morto Bruno Contrada, ex 007, protagonista di processi e polemiche sulla mafia

Mar 13, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Russell in pole position nella Sprint del Gp di Cina, Antonelli secondo

Mar 13, 2026
IN EVIDENZA

Colite ulcerosa, Leone (Amici Ets) “L’impatto è emotivo, sociale ed economico”

Mar 13, 2026
IN EVIDENZA

Armuzzi “IA fondamentale nella diagnostica delle malattie croniche”

Mar 13, 2026
IN EVIDENZA

Colite ulcerosa, Ciocchetti “Utili Case di Comunità una ogni 50mila abitanti”

Mar 13, 2026