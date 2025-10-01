Attualità Cronaca Video

Siracusa: mitragliatrice e pistola in casa, arrestato un uomo di 46 anni

Di

Ott 1, 2025
SIRACUSA (ITALPRESS) – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 46 anni, per detenzione di una mitragliatrice Skorpion e di una pistola modificata. A seguito di una perquisizione domiciliare, operata dagli investigatori della Squadra Mobile, coadiuvati da unità cinofile di Catania, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 2 armi, 2 silenziatori compatibili e relative munizioni, all’interno di una nicchia ricavata nel muro perimetrale dell’immobile, sito nella zona balneare di Siracusa. All’uomo sono stati sequestrati, altresì, 78 gr di marijuana. L’arresto, nella mattinata di ieri, è stato convalidato dal GIP il quale ha confermato la misura dell’arresto in carcere. Sono in corso attività d’indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.tvi/mca3 (Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Economia Video

Allarme di Confcommercio: in Italia sempre più contratti-pirata

Ott 1, 2025
Attualità Cronaca

Palermo: scoperta grande piantagione di marijuana, 1 arresto

Ott 1, 2025
Attualità Cronaca Video

Andria: maxi-operazione contro lo spaccio di droga, 30 arresti

Ott 1, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Motori

ACI Alessandria e ‘Ruote nella storia’: domenica 5 ottobre auto d’epoca a spasso nel Monferrato

Ott 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Siracusa: mitragliatrice e pistola in casa, arrestato un uomo di 46 anni

Ott 1, 2025
Economia Video

Allarme di Confcommercio: in Italia sempre più contratti-pirata

Ott 1, 2025
Attualità Alessandrina Eventi Motori

Tante Ferrari radunate a Portacomaro, con un omaggio alla cugina di Papa Francesco

Ott 1, 2025 Raimondo Bovone