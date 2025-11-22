Attualità Cronaca Video

Siracusa: denunciato un maltese che aveva in casa uno scimpanzé illegale

CATANIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo CITES di Catania, insieme ai militari di Cassibile ed al personale veterinario dell’Asp di Siracusa, nel corso di un controllo presso l’abitazione privata di un cittadino maltese con residenza in Italia, hanno scoperto che deteneva, senza alcuna autorizzazione, un esemplare di Scimpanzé. L’animale è inserito fra le specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica e fra quelle ad alto rischio estinzione, tutelate dalla normativa CITES, convenzione sul commercio internazionale di specie selvatiche minacciate di estinzione. L’uomo è stato denunciato per maltrattamento e detenzione illecita. vbo/mca1
(Fonte video: Carabinieri CITES)

