Dalla Fondazione Cassa di Risparmio una cisterna alla Protezione Civile

Davanti alla Prefettura di Alessandria, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano, ha consegnato al Coordinamento di Protezione Civile una cisterna per rifornimento idrico di dodicimila litri.

L’attrezzatura completamente scarrabile, sistemata su un apposito autocarro, consentirà alla Protezione Civile di incrementare sensibilmente la distribuzione dell’acqua nei vari comuni dell’alessandrino, consentendo un più equo riparto delle risorse, in questo momento di particolare crisi.

La consegna di questa cisterna aggiunge un altro tassello alla collaborazione, da tempo, stabilita con il Coordinamento della Protezione Civile di Alessandria. La Fondazione Cassa di Alessandria – afferma il presidente Mariano – ha sempre prestato grande attenzione alle esigenze di questo Gruppo distintosi per impegno e dedizione nelle situazioni più difficili che il nosto territorio ha dovuto affrontare dall’allestimento del Centro Vaccinale presso la Caserma “Valfrè”, durante la pandemia, agli interventi in occasione di eventi atmosferici avversi, come le trombe d’aria e le alluvioni, che hanno colpito diverse località del Piemonte. In questo momento, l’emergenza è rappresentata dalla siccità e ci auguriamo che, grazie a questa nuova cisterna, il Coordinamento possa intervenire con la consueta efficienza a favore della popolazione dei comuni in difficoltà.