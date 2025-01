Tanti ex-presidenti Usa al funerale di Jimmy Carter a Washington

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tutti i leader statunitensi hanno fatto il loro ingresso nella Cattedrale nazionale di Washington per il funerale di Stato del 39° Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Il primo a fare il suo ingresso è stato il presidente eletto Donald Trump, giunto in chiesa insieme alla first lady Melania. Successivamente sono entrati nell’ordine gli ex presidenti Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, seguiti dalla vicepresidente Kamala Harris, in compagnia del second gentleman Doug Emhoff. Ultimo ad entrare il presidente uscente Joe Biden insieme alla first lady Jill.

xp6/mgg/gtr

Navigazione articoli