Da oggi è possibile chiedere i certificati in tabaccheria

DA OGGI I CERTIFICATI ANAGRAFICI VENGONO RILASCIATI ANCHE NELLE TABACCHERIE

Anche nelle tabaccherie di Alessandria sarà possibile stampare diverse certificazioni anagrafiche grazie a una convenzione siglata tra il Comune di Alessandria e la Federazione Italiana Tabaccai con il supporto tecnologico di Novares e CSI Piemonte.

Il via ufficiale al nuovo servizio sarà dato il giorno 28 Settembre alle ore 10, nelle tabaccherie rivendita n°26 e n°29 di Spinetta Marengo in Via Genova 145 e 258, alla presenza del Sindaco della Città di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dell’Assessore ai Servizi Demografici, Cinzia Lumiera, dell’Assessore all’Innovazione Digitale, E-government e ICT, Cherima Fteita e del Presidente Provinciale della Federazione Italiana Tabaccai, Enrico Anarratone.

“Per un cittadino non sempre è possibile recarsi nella sede del Comune per ottenere un certificato. Abbiamo pensato quindi di portare sul territorio questo genere di servizio per essere più vicini alle esigenze della popolazione – spiega il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco –. Con questa innovativa operazione si valorizzano e supportano le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di divenire punti di riferimento per le persone, una rete di servizio territoriale diffusa.”

“Favorire i cittadini e snellire le code ai nostri uffici: sono questi gli obiettivi che ci siamo prefissati pensando a questa nuova modalità per richiedere certificati – sottolinea l’Assessore ai Servizi Demografici, Cinzia Lumiera -. Con questa convenzione ampliamo la platea degli sportelli di quartiere a disposizione dei cittadini e adottiamo soluzioni che consentono di ottenere i documenti loro necessari restando a casa o allontanandosi poco dal proprio domicilio. Il coinvolgimento dei tabaccai di Alessandria è un nuovo e importante tassello che si aggiunge alle tante opportunità che sono state attivate per richiedere certificati senza recarsi necessariamente agli sportelli anagrafici, come il portale dei servizi on–line, agevolando i cittadini con orari molto più ampi rispetto a quello degli uffici comunali”.

“Il nostro comune sta puntando sempre più sull’innovazione tecnologica dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto, che si appoggia sul ‘Cloud Nivola’ di CSI Piemente, va in questa direzione – afferma l’Assessore all’Innovazione Digitale, E-government e ICT, Cherima Fteita -. A tali fini è diretto lo sviluppo di tecnologie a nostra disposizione per avvantaggiare il rapporto cittadino-istituzione offrendo servizi capillari sul territorio”.

“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio – dichiara il Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai, Enrico Anarratone, –. La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”.

Questi i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

Anagrafico di NASCITA

Anagrafico di MORTE

Anagrafico di MATRIMONIO

Di CITTADINANZA

Di Esistenza in VITA

Di RESIDENZA

Di Stato CIVILE

Di Stato di FAMIGLIA

Di Sato di Famiglia e di Stato Civile

Di residenza in CONVIVENZA

Di Stato di Famiglia AIRE

Di Stato LIBERO

Anagrafico di UNIONE CIVILE

Di CONVIVENZA

In prima battuta saranno operative 13 tabaccherie dislocate su tutto il territorio comunale e presto ne seguiranno delle altre:

riv. N. Indirizzo Località 9 PIAZZA DELLA LIBERTA’ 44 18 PIAZZA SAN ROCCO 1 CASCINAGROSSA 26 VIA GENOVA 145 SPINETTA MARENGO 29 VIA GENOVA 258 SPINETTA MARENGO 31 VIA PAOLO ROSSI 15 S. GIULIANO NUOVO 38 VIA ACHILLE SCLAVO 30 43 CORSO CENTO CANNONI 42 64 VIA SAN LORENZO 104 73 VIA MARENGO 72 77 CORSO ACQUI 191 97 VIA SEBASTIANO RIVOLTA 21 111 VIA CARLO MARX 44 126 LOCALITA’ CHIOZZO C/O CENTRO COMM.LE PANORAMA

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo richiesto dal tabaccaio è di 2 euro.

Nelle medesime tabaccherie è attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio.