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Palermo: cucciolo di delfino in difficoltà salvato dalla Guardia Costiera

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Ago 27, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – In provincia di Palermo un cucciolo di delfino in difficoltà è stato salvato grazie all’intervento di un Soccorritore Marittimo della Guardia Costiera. L’allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti di Terrasini: l’animale è apparso visibilmente disorientato e in difficoltà. Una volta raggiunto in acqua e assistito con l’ausilio del personale della Capitaneria, il piccolo ha lentamente ripreso le forze, riuscendo nuovamente a nuotare verso il largo, unendosi al proprio branco.
mrc/azn
(Fonte video: Profilo Instagram Guardia Costiera)

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