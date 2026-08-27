Palermo: cucciolo di delfino in difficoltà salvato dalla Guardia Costiera





PALERMO (ITALPRESS) – In provincia di Palermo un cucciolo di delfino in difficoltà è stato salvato grazie all’intervento di un Soccorritore Marittimo della Guardia Costiera. L’allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti di Terrasini: l’animale è apparso visibilmente disorientato e in difficoltà. Una volta raggiunto in acqua e assistito con l’ausilio del personale della Capitaneria, il piccolo ha lentamente ripreso le forze, riuscendo nuovamente a nuotare verso il largo, unendosi al proprio branco.

mrc/azn

(Fonte video: Profilo Instagram Guardia Costiera)