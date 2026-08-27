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Bulgaria: Danubio non navigabile, export dei cereali a rischio

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Ago 27, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il caldo prolungato e le scarse precipitazioni di quest’estate hanno determinato un brusco calo del livello dell’acqua del Danubio in Bulgaria, rendendo la maggior parte dei tratti non navigabili. Un danno anche per l’economia e l’export, come riporta un servizio televisivo di cctv+.
Molti agricoltori sono stati costretti a utilizzare mezzi alternativi, come quello su gomma, ma che rispetto alla navigazione si stanno rivelando eccessivamente costosi.
Le esportazioni di cereali sono una parte importante del commercio estero della Bulgaria. Il grano, il mais e i semi di girasole del paese vengono venduti in grandi quantità a Grecia, Germania e paesi nordici.
(ITALPRESS).
abr/azn
(Fonte video: CCTV+)

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