Crollo a Roma, il ministro Crosetto: “No al volo delle Frecce Tricolori per rispetto del morto”

Nov 4, 2025
ANCONA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo deciso di non far passare le Frecce Tricolori perché, quando lo abbiamo deciso ieri sera e non era ancora stata trovata la persona, non volevamo minimamente, anche solo con un passaggio, mettere a rischio di più quella persona o rischiare nuovi crolli. In accordo con la Presidenza della Repubblica abbiamo preso questa decisione e siamo contenti di averlo fatto. Oggi, a maggior ragione, per rispettare quella persona che non è più tra noi”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a proposito della decisione di non far volare le Frecce Tricolore a Roma in occasione del 4 novembre.lcr/ads/mca1

