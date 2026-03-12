Tg Lavoro & Welfare – 12/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dipendenti pubblici, sul Trattamento di Fine Servizio stop alle rate dalla Consulta
– Confimprese, il mondo del retail sempre più attento a sostenibilità e inclusione
– Terna, merito e pari opportunità per favorire la crescita delle donne nel Gruppo
