Tg Lavoro & Welfare – 12/3/2026

Mar 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dipendenti pubblici, sul Trattamento di Fine Servizio stop alle rate dalla Consulta
– Confimprese, il mondo del retail sempre più attento a sostenibilità e inclusione
– Terna, merito e pari opportunità per favorire la crescita delle donne nel Gruppo
