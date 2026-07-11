Roma: controlli straordinari della Polizia sul litorale, 2 arresti





ROMA (ITALPRESS) – Un servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato ha interessato le principali località costiere, da Fiumicino ad Anzio, passando per Ladispoli e Cerveteri. Il bilancio complessivo dell’operazione è di oltre 250 persone identificate, 120 veicoli controllati, due arresti, quattro cittadini stranieri accompagnati all’Ufficio immigrazione della Questura e tre assuntori di sostanze stupefacenti sanzionati e segnalati alla Prefettura. L’attività, finalizzata ad innalzare gli standard securitari nelle aree balneari maggiormente frequentate durante la stagione estiva, ha visto gli agenti presidiare stabilimenti, luoghi della movida, esercizi commerciali e principali arterie di collegamento, affiancando ai controlli su territorio una intensa azione di contrasto ai reati predatori, allo spaccio di droga ed all’immigrazione irregolare. vbo/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)