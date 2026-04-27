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Con la crisi di Hormuz salgono le tariffe del Canale di Panama

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Apr 27, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Le compagnie di navigazione stanno pagando fino a 4 milioni di dollari per il transito prioritario attraverso il Canale di Panama. È una delle conseguenze del le interruzioni nello Stretto di Hormuz, che costringono a una profonda deviazione dei flussi commerciali globali.
L’Autorità del Canale di Panama ha dichiarato che la domanda di spazi di transito messi all’asta è aumentata vertiginosamente. Le navi si st anno allontanando dal Medio Oriente, provocando un forte aumento dei costi di attraversamento e modificando le rotte di carico.
In condizioni normali, i transiti sui canali vengono prenotati in anticipo a tariffe fisse. Tuttavia, le navi sprovviste di prenotazione possono partecipare a un’asta per ottenere fasce orarie prioritarie, con l’assegnazione del transito al miglior offerente. Le recenti tensioni geopolitiche hanno aumentato significativamente la domanda per questi slot. Le tariffe medie per l’attra versamento si aggirano in genere tra i 300.000 e i 400.000 dollari, ma nelle ultime settimane i premi aggiuntivi per le aste sono saliti a circa 425.000 dollari. L’autorità del canale ha confermato che una nave cisterna ha pagato ulteriori 4 milioni di do lari per garantire il transito dopo aver dirottato il carico dall’Europa all’Asia. Altre compagnie petrolifere hanno pagato più di 3 milioni di dollari per accelerare l’iter burocratico.
/gtr

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