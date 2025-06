Colesterolo HDL alleato del cuore, come potenziarlo a tavola

Il colesterolo, spesso percepito come un nemico, nasconde in realtà un alleato prezioso per la nostra salute cardiovascolare: il colesterolo HDL, noto anche come “colesterolo buono”. A differenza del suo “gemello cattivo”, l’LDL, che può accumularsi nelle arterie e causare seri problemi, l’HDL svolge un ruolo

fondamentale nella protezione del nostro cuore.

Immaginate l’HDL come un efficiente sistema di pulizia delle arterie. La sua missione è quella di raccogliere il colesterolo in eccesso dalle pareti dei vasi sanguigni e trasportarlo al fegato, dove viene poi eliminato. Questo processo aiuta a prevenire la formazione di placche aterosclerotiche, responsabili di gravi malattie cardiovascolari come l’infarto e l’ictus.

Mantenere livelli ottimali di HDL è quindi cruciale per la salute del nostro cuore. Un valore superiore a 60 mg/dL è considerato ideale e protettivo, mentre livelli inferiori a 40 mg/dL negli uomini e 50 mg/dL nelle donne aumentano il rischio di malattie cardiache.

Fortunatamente, possiamo influenzare positivamente i nostri livelli di HDL attraverso scelte alimentari

consapevoli. Alcuni alimenti sono particolarmente efficaci in questo senso: il pesce ricco di Omega-3, come il salmone, lo sgombro e le sardine, l’olio extravergine di oliva, l’avocado, la frutta secca e i semi, e i cibi ricchi di fibre solubili come l’avena e i legumi. Allo stesso tempo, è importante limitare il consumo di alimenti che possono abbassare i livelli di HDL, come i grassi saturi presenti nelle carni grasse e nei latticini interi, i grassi trans presenti in molti cibi trasformati, e gli zuccheri raffinati.

Colesterolo: cosa fa bene e cosa no

Ma l’alimentazione non è l’unico fattore in gioco. Uno stile di vita sano, che includa l’esercizio fisico

regolare, la gestione dello stress e un riposo adeguato, contribuisce significativamente al mantenimento di livelli ottimali di HDL. In definitiva, prendersi cura del proprio colesterolo HDL è un investimento prezioso per la salute del cuore e per una vita lunga e attiva. Attraverso una dieta equilibrata e uno stile di vita sano, possiamo aiutare il nostro “colesterolo buono” a proteggerci dalle malattie cardiovascolari e a vivere al meglio.