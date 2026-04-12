Attualità IN EVIDENZA Video

Cina: come si addestrano le forze speciali di polizia

Di

Apr 12, 2026


Gli agenti delle unità speciali di polizia cinesi a Kunming hanno recentemente partecipato a un’esercitazione a fuoco reale ad alto rischio, nota come “trust shooting”. L’addestramento, finalizzato a simulare scenari estremi come il combattimento a distanza ravvicinata e le operazioni di salvataggio ostaggi, mette alla prova sia la precisione operativa sia la tenuta psicologica degli agenti, evidenziando il livello di coordinamento e fiducia reciproca all’interno delle squadre.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/abr/mca2
(Fonte video: Xinhua)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Vinitaly, il Masaf punta sul racconto del vino e dei territori

Apr 12, 2026
IN EVIDENZA

Vinitaly, Fontana “Da Verona un appello al mondo per la pace e la diplomazia”

Apr 12, 2026
Costume & Società IN EVIDENZA Moda

Le tendenze di tessuti, carte da parati e rivestimenti per il 2026: tutte le novità

Apr 12, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Vinitaly, Lollobrigida “Il vino racconta i nostri territori”

Apr 12, 2026
TOP NEWS

Sinner re a Montecarlo, batte Alcaraz e torna numero 1 del mondo

Apr 12, 2026
TOP NEWS

Il Parma rallenta la rincorsa del Napoli, al Tardini finisce 1-1

Apr 12, 2026
TOP NEWS

Vinitaly, l’arte del vino diventa spettacolo con “Dentro c’è l’Italia”

Apr 12, 2026