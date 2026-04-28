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Chirurgia plastica ed estetica: 2 aspetti della stessa disciplina

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Apr 28, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Chirurgia plastica, dal verbo greco “plasso”: modellare, plasmare, dare forma; letteralmente la chirurgia plastica è la chirurgia che modella, ricostruisce e ridà forma al corpo umano. Il significato etimologico aiuta a comprendere la duplice anima della disciplina: da un lato la chirurgia plastica ricostruttiva plasma il corpo, per restituire ciò che è stato perduto a causa di malattie, traumi o malformazioni; dall’altro la chirurgia estetica interviene per migliorare l’armonia delle forme e il benessere generale dell’individuo. Due aspetti della stessa disciplina che spesso entrano in campo a sostegno di altre specialità. “La chirurgia plastica è la disciplina che ci consente di riparare tutto quello che viene asportato o rimosso per motivi oncologici o rovinato da traumi e ferite postchirurgiche: in qualche modo è deputata alla riparazione della funzione e della morfologia”, ha dichiarato Francesco Klinger, referente chirurgo plastico del dipartimento Materno-infantile presso il Policlinico di Milano, a Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
fsc/gsl

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