Attualità Economia IN EVIDENZA

Carburanti: Q8 Italia fissa un tetto massimo ai prezzi dal 1° ottobre, per 1 mese

Di

Set 29, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Q8 Italia, “accogliendo l’invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori”. E’ quanto si legge in una nota. “Il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1° ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda”. Q8 Italia “supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera”, si legge ancora. “Una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall’Azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività. In un momento particolarmente delicato per il sistema energetico, caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale”. La premier Giorgia Meloni ha ringraziato “il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Nazionale, Malagò “Luce in fondo al tunnel, ma bisogna lavorare ancora molto”

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Cuore, con la chirurgia robotica interventi meno invasivi

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Cybersicurezza, Cesa “Alzare la guardia a difesa della democrazia”

Set 29, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Pnrr, trasmessa alla Commissione Ue la richiesta di pagamento dell’ultima rata

Set 29, 2026
TOP NEWS

Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Nazionale, Malagò “Luce in fondo al tunnel, ma bisogna lavorare ancora molto”

Set 29, 2026
IN EVIDENZA

Cuore, con la chirurgia robotica interventi meno invasivi

Set 29, 2026