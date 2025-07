Campi Flegrei, il governatore De Luca: “Mantenere i nervi saldi”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Dobbiamo seguire con estrema attenzione la vicenda dei Campi Flegrei. Devo dire che, per quello che riguarda la Protezione civile regionale e le nostre competenze, siamo davvero attentissimi a seguire 24 ore su 24 quello che succede. Ci dicono ovviamente che dobbiamo mantenerci tranquilli, ma mantenere i nervi saldi e non creare psicosi sbagliate”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a Napoli, a margine di una conferenza stampa in cui sono stati illustrati gli strumenti dell’alta formazione messi in campo da Palazzo Santa Lucia per attirare talenti e creare opportunità di lavoro. “Abbiamo già realizzato campi e strutture di accoglienza per i cittadini di Bagnoli, ma anche per le aree più direttamente colpite, a Pozzuoli e a Bacoli – ricorda il governatore -. Seguiamo – prosegue De Luca – in accordo con i commissari di governo nazionali ed essendo pronti con la Protezione civile della Regione a qualunque evenienza in caso dovessimo avere problemi ulteriori”.xc9/trl/mca3

(ITALPRESS)

Navigazione articoli