Bullismo e cyberbullismo: un adolescente su quattro ha sintomi depressivi

Bullismo e cyberbullismo: impatto su salute, socialità e legalità

Un adolescente su quattro ha sintomi depressivi, uno su cinque soffre di ansia. I dati emersi durante il convegno organizzato dalla Commissione consiliare Sanità

Gli ultimi dati dell’Ires segnalano che in Piemonte il deterioramento delle condizioni di benessere psicologico è particolarmente accentuato con indici che passano dal 68,5nel 2019 al 66,8 nel 2021,inferiori rispetto alla media del Nord-ovest dell’Italia. Quasi 46.000 adolescenti sono morti a livello mondiale negli ultimi 2 anni, più di uno ogni 11minuti. Su 80 mila giovani italiani ed europei,1 adolescente su 4 ha sintomi clinici di depressione e1 su 5 ha sintomi di ansia persistenti. Sono solo alcuni dei dati emersi nel corso del convegno Bullismo e cyberbullismo: impatto su salute, socialità e legalità”, svoltosi in Consiglio regionale, su iniziativa della Commissione consiliare Sanità e degli Stati generali per la prevenzione e il benessere, per approfondire tutti gli aspetti del fenomeno, da quelli intimidatori con dannosi effetti psicologici a quelli di tutela legislativa e non solo .